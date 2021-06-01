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Гонка-критериум ограничит движение транспорта в микрорайоне "Тура"

Общество, 08:41 25 июня 2021

ТГМЦ (архив) | Фото: ТГМЦ (архив)

Движение транспорта по ул. Лесопарковой на участке от дома № 15 до пересечения с ул. Домостроителей в Тюмени будет прекращено с 7 до 16 часов 26 июня.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с проведением чемпионата и первенства города Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "шоссе" (гонка-критериум).

Пути объезда - улицы Мебельщиков, Казачьи Луга, Вересковая, межквартальные проезды.

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# велогонка , ограничение движения

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