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Студентов ТюмГУ приглашают на сетевой кейс-чемпионат "ProЭнергетику"

Общество, 09:26 25 июня 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Студентов ТюмГУ приглашают на сетевой кейс-чемпионат "ProЭнергетику", который стартует 12 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам кейс-чемпионата представится уникальная возможность проявить свои профессиональные навыки и soft skills в междисциплинарной команде под кураторством группы компаний ПАО "Газпром" – одного из лидеров мирового рынка энергетики.

Студенческим проектным командам будут предложены практические кейсы от профильных организаций. На защите все участники получат обратную связь от ведущих специалистов-практиков и экспертов, а лучшие студенты будут приглашены в компании для прохождения практики и стажировки.

Чемпионат реализуют Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Тюменский государственный университет при поддержке группы компаний "Газпром".

Для получения приглашения и подробной информации необходимо заполнить форму.

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# Газпром , кейс-чемпионат , ТюмГУ

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