Студентов ТюмГУ приглашают на сетевой кейс-чемпионат "ProЭнергетику"

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Студентов ТюмГУ приглашают на сетевой кейс-чемпионат "ProЭнергетику", который стартует 12 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам кейс-чемпионата представится уникальная возможность проявить свои профессиональные навыки и soft skills в междисциплинарной команде под кураторством группы компаний ПАО "Газпром" – одного из лидеров мирового рынка энергетики.

Студенческим проектным командам будут предложены практические кейсы от профильных организаций. На защите все участники получат обратную связь от ведущих специалистов-практиков и экспертов, а лучшие студенты будут приглашены в компании для прохождения практики и стажировки.

Чемпионат реализуют Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Тюменский государственный университет при поддержке группы компаний "Газпром".

Для получения приглашения и подробной информации необходимо заполнить форму.