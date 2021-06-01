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В Тюмени создали дополнительно почти 3 тыс. мест в детсадах в 2020 году

Общество, 18:08 24 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография", появились новые детские сады в микрорайонах Ямальский-1, Войновка, Европейский, Суходолье, ЖК "Апрель". Это позволило обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях около 2 тыс. 800 детей, из них более 750 - это малыши до трех лет. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук, выступая с отчетом на заседании Тюменской городской думы.

"Все садики, - отметил он, - полностью укомплектованы новым современным оборудованием. В 2020 году на эти цели из средств бюджета города направлено более полумиллиарда рублей. Столько же потрачено на приобретение двух зданий для размещения детских садов".

Продолжалась работа по капитальному ремонту детских учреждений. В 2020 году в рамках капитального ремонта детского сада по улице Пржевальского для дошколят перепрофилировали дополнительное здание, что позволило принять вдвое больше воспитанников. В мае этого года еще 523 новых места открылось в результате ремонта садика по улице Моторостроителей.

"Кроме того, на двух объектах выполнены работы по усилению строительных конструкций, в отношении четырех объектов проведено инструментальное обследование", - сообщил глава города.

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# детские сады , Руслан Кухарук

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