В Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке Тюменской области откроют кинозалы

| Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Пять новых кинозалов откроют в Тюменской области. Новые залы появятся в Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке, сообщает областной департамент культуры.

Результаты отбора по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек объявил Фонд кино.

Всего по результатам отбора оснащение современным цифровым оборудованием получат 122 кинозала из 53 субъектов Российской Федерации, благодаря чему доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 млн жителей Российской Федерации, в населенных пунктах и муниципальных районах проживания которых в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.