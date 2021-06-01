В Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке Тюменской области откроют кинозалы
Пять новых кинозалов откроют в Тюменской области. Новые залы появятся в Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке, сообщает областной департамент культуры.
Результаты отбора по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек объявил Фонд кино.
Всего по результатам отбора оснащение современным цифровым оборудованием получат 122 кинозала из 53 субъектов Российской Федерации, благодаря чему доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 млн жителей Российской Федерации, в населенных пунктах и муниципальных районах проживания которых в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.