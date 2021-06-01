  • 25 июня 202125.06.2021пятница
  • USD72,3260
    EUR86,3283
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке Тюменской области откроют кинозалы

Общество, 15:35 25 июня 2021

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Пять новых кинозалов откроют в Тюменской области. Новые залы появятся в Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке, сообщает областной департамент культуры.

Результаты отбора по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек объявил Фонд кино.

Всего по результатам отбора оснащение современным цифровым оборудованием получат 122 кинозала из 53 субъектов Российской Федерации, благодаря чему доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 млн жителей Российской Федерации, в населенных пунктах и муниципальных районах проживания которых в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кинозалы , культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 25.06.2021Питерский художник покажет тюменцам современное перформативное искусство
15:35 25.06.2021В Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке Тюменской области откроют кинозалы
15:13 25.06.2021Роспотребнадзор напомнил о двойном тестировании россиян после поездки за рубеж
14:49 25.06.2021Выходные от синоптиков: дождливая суббота, умеренно теплое воскресенье