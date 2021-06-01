"Пятерочка" перезапустила программу лояльности

| Фото: 5ka.ru | Фото: 5ka.ru

Обновленная пятиуровневая программа лояльности доступная для гостей магазинов сети "Пятерочка" в Тюмени. Уровень каждому участнику будет присваиваться в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц. Тюменцы получили также возможность самостоятельно выбирать категории для начисления повышенного кешбэка.

При сумме покупок от одного до 999 рублей в предыдущем месяце гостю назначается первый уровень, до 2 тыс. 999 рублей – второй, до 4 тыс. 999 рублей – третий, до 9 тыс. 999 рублей – четвертый, свыше 10 тыс. рублей – пятый уровень.

Кешбэк за покупки в виде баллов будет начисляться в соответствии с уровнем гостя. Базовое начисление для всех уровней составляет 0,5% от стоимости товаров. При этом гость любого уровня также может выбрать одну категорию товаров для получения повышенного кешбэка в 10%.

Кроме того, начиная со второго уровня участники смогут выбрать еще одну или несколько категорий товаров с кешбэком от 2 до 5% (% кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня). Ранее начисление баллов зависело от суммы покупки и составляло от 0,5% до 1%. Курс конвертации баллов в рубли остался прежний: 10 баллов = один рубль.

Перечень категорий для повышенного кешбэка формируется индивидуально для всех обладателей "Выручай-карты" на основе smart-аналитики. Если гость забыл или не успел сделать свой выбор категорий для повышенного кешбэка с 25 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца, система выберет категории самостоятельно с учетом покупательских предпочтений пользователя.

"Мы рады представить обновленную программу лояльности, которая позволит приобретать любимые продукты в "Пятерочке" с еще большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, - отметил директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев. - Новые условия отвечают современным трендам, они более гибкие и учитывают в первую очередь интересы гостя, который сам может выбирать то, что ему нужно".

Отметим, что все действующие владельцы "Выручай-карт" переводятся на новую программу лояльности автоматически. Чтобы зарегистрироваться в программе лояльности необходимо установить мобильное приложение "Пятерочка" или приобрести "Выручай-карту" на кассе в магазине.

Узнать свой уровень в программе или выбрать категорию повышенного кешбэка можно в мобильном приложении сети или в контактном центре "Пятерочки" по номеру 8-800-555-55-05. Более подробно об условиях новой программы лояльности – на сайте.