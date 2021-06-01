В Тюмени привлекли к ответственности горе-водителя Lexus

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

29-летнего водителя автомобиля Lexus, разместившего в социальной сети ролики с грубыми нарушениями правил дорожного движения, привлекли к административной ответственности.

Молодой человек не сразу приехал в ГИБДД после приглашения, пояснив по телефону, что боялся административного ареста, собирался взять с собой адвоката, но потом передумал.

Автоинспекторы выяснили, что тюменец не имеет прав. В 2015-м году он был лишен удостоверения на 19 месяцев за пьяное вождение. После окончания срока лишения сдал экзамен по правилам дорожного движения, но водительское удостоверение ему не выдали, так как не был оплачен штраф в размере 30 тыс. рублей.

"Документ тюменец так и не получил, а в июле 2020 года срок действия водительского удостоверения у него закончился. Тем не менее камеры на дорогах Тюмени зафиксировали за последний год более сорока нарушений правил на автомобиле Lexus, собственником которого он являлся. В большинстве случаев это нарушения скоростного режима, в том числе на величину от 40 до 60 километров в час, что является значительным для городской черты", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В апреле 2020 года мужчина продал иномарку. Нарушения, ролики с которыми водитель размещал в социальной сети, допущены уже на другом автомобиле той же марки.

Тюменцу выписали шесть штрафов. Два административных материала составлены за управление транспортом без прав. Еще два штрафа по пять тыс. рублей ему придется заплатить за выезд на встречу. Штраф в пять тысяч рублей назначен за повторный проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. 800 рублей придется заплатить за выезд за стоп-линию.

"Сегодня автомобилист поместил в социальной сети пост о том, что теперь он будет нарушать правила дорожного движения на другом автомобиле, приложив фото грузовика автошколы ДОСААФ. Руководство ДОСААФ в Тюмени сообщило в ГИБДД, что этому тюменцу автомобили ДОСААФ не будут представлены, тем более для противоправных действий", – добавили в ГИБДД.