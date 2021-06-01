Форум "Решиться на эксперимент в высшем образовании" пройдет в SAS ТюмГУ

| Фото: Школа перспективных исследований | Фото: Школа перспективных исследований

Форум "Решиться на эксперимент в высшем образовании" пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ 27 июня. Это площадка для дискуссий о трансформации современных университетов.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться на участие в форуме, есть возможность присоединиться к дискуссии через через онлайн-трансляцию на YouTube канале SAS.

"Мы создавали форум "Решиться на эксперимент" для всех, кто меняет высшее образование. Если вы размышляете об инновационных решениях, ищете ответы на фундаментальные вопросы о высшем образовании или, наоборот, вам не хватает как раз вопросов - подключайтесь к трансляции", - прокомментировала соавтор и преподаватель магистерской программы "Экспериментальное высшее образование", эксперт в области трансформации высшего образования Дара Мельник.

Подробную информацию о форуме, составе участников дискуссий и программу вы можете узнать на сайте.