Участники экспедиции "Сибиряки: дорогами побед" преодолели 270 км

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Поисковый отряд "Память сердца" участвовал в проведении мероприятий десятой экспедиции "Сибиряки: дорогами побед", сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

За два дня участники преодолели более 270 км и посетили населенные пункты по маршруту Тобольск – Карачино – Кутарбитка – Булашево – Байкалово – Ярково – Покровское – Дубровное – Борки – Каскара – Тюмень, где возложили цветы к мемориалам, провели уроки памяти и торжественно-траурные митинги.

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

21 июня, до старта экспедиции, поисковики отряда прибыли в Тобольск и организовали для лицеистов и школьников уроки мужества "Сибирские дивизии в боях за Ленинград" и представили большую музейную экспозицию с мест боев воинов-сибиряков 364 сд и 384 сд.

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

В рамках экспедиции поисковики провели экскурсии "Экспонаты музея рассказывают о войне" для учащихся и взрослых жителей в Байкалово, Ярково, Покровском, Каскаре. В школьный музей в с. Байкалово поисковый отряд передал экспонаты – находки с мест сражений Великой Отечественной войны.