Тюменцы и гости города могут получить скидки на посещение кафе и термальных источников

| Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте

Второй сезон программы лояльности "Сибирское гостеприимство" стартовал в Тюменской области. Сервис не только расширил список партнеров, у которых можно получить скидки на услуги до 50 %, но и стал удобнее для отдыхающих, сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

На данный момент партнерами акции являются 27 организаций Тюмени и Тобольска, среди них рестораны, отели, хостелы, сувенирные магазины и термальные курорты. К программе присоседились рестораны "Летняя мята", "Восточный экспресс", "Столица деревень", термальный курорт "Верхний бор", отели "Ремезов", Green House, "Георгиевская" (Тобольск), галерея сувенирной продукции "Легенды Сибири" и другие. Список участников будет расширяться.

Для того, чтобы стать участником программы лояльности, нужно скачать на смартфон приложение Visit Tyumen, кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство" и выбрать желаемую локацию. Сервис сгенерирует уникальный код, который необходимо показать сотруднику заведения при оплате услуги.

Получить скидку на посещение ресторанов, кафе, термальных источников и других туристических мест региона могут не только туристы из других городов, но и местные жители.