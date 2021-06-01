Выходные от синоптиков: дождливая суббота, умеренно теплое воскресенье

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Дождь, грозу, переменную облачность при комфортной температуре до плюс 26 градусов обещают тюменцам синоптики на выходные дни, 26-27 июня.

Как сообщает сервис Gismeteo.ru, суббота ожидается дождливой, максимальная температура в этот день составит плюс 22 градуса при юго-восточном ветре с порывами до 10 метров в секунду. К ночи похолодает до плюс 16-ти, возможна гроза. Атмосферное давление пониженное - 749-750 мм рт. ст.

Водителей предупреждают, что после 19 часов на дорогах будет излишне мокро, около 20 часов видимость снизится до 600 м.

В воскресенье потеплеет до плюс 26-ти при умеренном, но переменчивом ветре: от северо-западного – до северо-восточного. Максимально возможная скорость – 6 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на пониженных показателях субботы. Этот день будет на 1 минуту короче предыдущего, его долгота составит 17 часов 53 минуты. Солнце зайдет в 21 час 37 минут.

Понедельник встретит тюменцев сухой и теплой погодой, температура воздуха – до 26 градусов. На неделе прогнозируется до плюс 34 градусов, обещают и грозы с дождем, 1 июля – сухую грозу.

Евгения Тенегина