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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выходные от синоптиков: дождливая суббота, умеренно теплое воскресенье

Общество, 14:49 25 июня 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Дождь, грозу, переменную облачность при комфортной температуре до плюс 26 градусов обещают тюменцам синоптики на выходные дни, 26-27 июня.

Как сообщает сервис Gismeteo.ru, суббота ожидается дождливой, максимальная температура в этот день составит плюс 22 градуса при юго-восточном ветре с порывами до 10 метров в секунду. К ночи похолодает до плюс 16-ти, возможна гроза. Атмосферное давление пониженное - 749-750 мм рт. ст.

Водителей предупреждают, что после 19 часов на дорогах будет излишне мокро, около 20 часов видимость снизится до 600 м.

В воскресенье потеплеет до плюс 26-ти при умеренном, но переменчивом ветре: от северо-западного – до северо-восточного. Максимально возможная скорость – 6 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на пониженных показателях субботы. Этот день будет на 1 минуту короче предыдущего, его долгота составит 17 часов 53 минуты. Солнце зайдет в 21 час 37 минут.

Понедельник встретит тюменцев сухой и теплой погодой, температура воздуха – до 26 градусов. На неделе прогнозируется до плюс 34 градусов, обещают и грозы с дождем, 1 июля – сухую грозу.

Евгения Тенегина

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# погода в Тюмени

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