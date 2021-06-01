Тюменцы обучатся ораторскому искусству и креативному мышлению в День молодежи

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим во ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим во ВКонтакте

Активности по ораторскому искусству, абстрактному и креативному мышлению и решению конфликтов пройдут для студентов Тюмени в региональном Студенческом центре (ул. Семакова, 21) 27 июня с 12 до 17 часов. Мероприятие станет одной из точек маршрута в рамках проекта "Вездеход", сообщает Студенческий совет Тюменской области.

"Молодость – это время развиваться и учиться, что хорошо известно всем студентам. И мы со Студсоветом решили напомнить молодым людям, что помимо профессиональных навыков, во время учебы можно прокачать и другие компетенции, а мы готовы в этом помочь. Все участники активностей в Студцентре смогут выиграть книги по саморазвитию", ‒ рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

Гостей Студцентра также ждет праздничный кофе-брейк, ребята смогут перекусить, познакомиться и пообщаться. Также у входа в Студцентр можно будет пройти анкету исследования студенческой среды и взять напрокат самокат или велосипед, чтобы добраться до другой точки маршрута.

Узнать об активностях в других молодежных пространствах можно по ссылке. Во всех точках маршрута обязательный масочный режим, все мероприятия будут проводиться с соблюдением социальной дистанции. Максимальное количество участников на одной точке — 50 человек.