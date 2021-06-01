В Тюмени выберут лучшие товары и услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и региональный этап Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России", сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Участниками могут стать предприятия различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" проводится по номинациям: "Продовольственные товары", "Непродовольственные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения", "Изделия народных и художественных промыслов", "Услуги для населения", "Услуги производственно-технического назначения", "Региональный франчайзинг".

Победители вправе маркировать товары и услуги знаком конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" – высшим знаком в области качества.

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" комиссия по качеству выберет предприятия, достойные для выдвижения на федеральный этап и направит материалы в дирекцию программы.

Заявки на участие в конкурсах с необходимым перечнем документации необходимо подать до 9 июля по адресу: ул. Минская, 88, каб. 302.

Порядок проведения и условия участия в конкурсах размещены на сайтах www.csm72.ru, www.100best.ru, www.admtyumen.ru.