Россиянам объяснили законность отстранения от работы из-за отказа привиться

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Отстранение сотрудника от работы из-за отказа привиться от коронавируса предусмотрено Трудовым кодексом, сообщили РИА Новости в Роструде.

"Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Один из таких случаев – нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", – сообщили в Роструде.

По закону, при отсутствии профилактических прививок гражданину могут отказать в приеме на работу или отстранить от ее выполнения, если она связана с высоким риском заражения или распространения инфекционных болезней.

Отмечается, что прививки становятся обязательными в случае угрозы возникновения и развития опасных инфекционных заболеваний. Вакцинацию от COVID-19 ранее внесли в национальный календарь прививок.

"Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной", – говорится в распространенном сообщении.

В Тюменской области записаться на прививку от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации.