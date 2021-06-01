Водителя маршрутки с "архивными номерами" задержали в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

43-летнего водителя автобуса малой вместимости "ГАЗ" с "архивными номерами" задержали в Тобольске, сообщает ГИБДД Тюменской области.

От прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался.

Ранее водитель задерживался пьяным за рулем в 2013-м и 2016-м году. В 2016-м году он не сдал водительское удостоверение, в тот же год закончился срок его действия.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Инспекторы выяснили, что автобус ездил на архивных номерах, машина снята с учета в ГИБДД в начале этого года в связи с ликвидацией предприятия, однако мужчина работал водителем и перевозил пассажиров", – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.