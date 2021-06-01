  • 25 июня 202125.06.2021пятница
  • USD72,3260
    EUR86,3283
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водителя маршрутки с "архивными номерами" задержали в Тобольске

Общество, 17:27 25 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

43-летнего водителя автобуса малой вместимости "ГАЗ" с "архивными номерами" задержали в Тобольске, сообщает ГИБДД Тюменской области.

От прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался.

Ранее водитель задерживался пьяным за рулем в 2013-м и 2016-м году. В 2016-м году он не сдал водительское удостоверение, в тот же год закончился срок его действия.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Инспекторы выяснили, что автобус ездил на архивных номерах, машина снята с учета в ГИБДД в начале этого года в связи с ликвидацией предприятия, однако мужчина работал водителем и перевозил пассажиров", – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водители , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:22 25.06.2021В Тюменской области отмечен рост числа случаев COVID-19 среди детей
18:10 25.06.2021Тюменцы обучатся ораторскому искусству и креативному мышлению в День молодежи
17:59 25.06.202126 июня - события дня
17:49 25.06.2021В День города в Тобольске проведут музыкальный кинопикник и фитнес-марафон