В День города в Тобольске проведут музыкальный кинопикник и фитнес-марафон

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Празднование Дня города пройдет в скверах, парках и на улицах Тобольска 26 июня. Расписание опубликовал городской Центр культуры и искусств.

Программа получила название "Ремезов FEST". С 12 часов откроются интерактивные площадки на Красной площади. Внутри белокаменного кремля развернется "Ремезовский дворик", где пройдут мастер-классы, игры, будет звучать средневековая музыка, состоится костюмированная игровая программа. Рядом расположится "Ремезовкий острог" – площадка, рассказывающая про быт и традиции сибирских казаков.

В сквере Тюремного замка с 10 до 23 часов будет работать "Музыкальный кинопикник" – новый для Тобольска формат летнего кинотеатра с выступлением музыкантов.

"Фитнес-марафон" у фонтана порадует всех любителей спорта. Возле водонапорной башни можно будет получить "Открытку из Тобольска" и узнать новые факты о любимом городе. Гостей, любящих активный отдых, приглашают поучаствовать в квесте "По следам Ремезова".

Отметить День города можно будет и в саду Ермака. Здесь расположится площадка "Ремезов семейный". В программе: выступление творческих коллективов, детские аттракционы и интерактивы.

В католическом храме Пресвятой троицы состоится концерт хора "Полемика".

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Мероприятия рассчитаны на небольшое количество человек. Гости должны соблюдать ограничения и использовать средства индивидуальной защиты. Для обработки рук тоболякам предложат антисептики. Все сотрудники, занятые на празднике, пройдут необходимые обследования.