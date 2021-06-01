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Ишимцев пригласят на прогулки по городу на "Вездеходе"

Общество, 12:31 26 июня 2021

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим во ВКонтакте

Для ишимцев разработали прогулочный маршрут "Вездеход". Он приурочен ко Дню молодежи.

Любой желающий сможет стать одним из создателей деревянного мобильного арт-объекта и завершить день на вечеринке в стиле 90-х. Самые активные участники смогут поучаствовать в розыгрыше электрического самоката.

"Главная идея, которую мы закладываем в "Вездеход" состоит в том, что молодежь всегда менялась и меняла время, в котором живет. Она создавала новые "мнения", была идейным вдохновителем, двигателем прогресса, кем остается и сейчас, — рассказала организатор, медиаменеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Елена Большакова.

В мультицентре "Моя территория" в Ишиме для участников на уличной зоне будут организованы площадки с живой музыкой, зоной игр, кинотеатром с ретро фильмами, лимонадным баром

Праздничные остановки "Вездехода" будут курсировать также в Тюмени и Тобольске на локациях: мультицентр "Контора пароходства", театральный центр "Космос", мультицентр "Моя территория" в Тюмени и Тобольске, Студенческий центр Тюменской области, офис Федерации компьютерного спорта России, киберспортивная арена Colizeum и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ. На каждой из точек будет организована своя программа, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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# День молодежи

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