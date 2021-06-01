  • 26 июня 202126.06.2021суббота
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Под Тюменью стартовал финал конкурса АрМИ-2021 "Инженерная формула"

Общество, 11:33 26 июня 2021

mil.ru

Тюмень принимает всероссийские армейские игры на полигоне ТВВИКУ "Андреевский". Финал конкурса "Инженерная формула" стартовал 26 июня.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в заездах участвуют тяжелые гусеничные машины: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель).

Экипажам команд Центрального, Западного и Южного военных округов, а также инженерной бригады центрального подчинения предстоит преодолеть 26 препятствий на максимальной скорости. Самые сложные - ров, колейный мост, брод и проход через минное поле. Длина трассы - 2 тыс. 200 м.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, финальные состязания проходят без зрителей.

Напомним, что 26 и 27 июня команды борются в финалах по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут". Команда, занявшая первое место, представит Россию на международном конкурсе, который также состоится в Тюмени.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АрМИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:51 26.06.2021Тюменцы могут стать участниками музыкального шоу
14:11 26.06.2021Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"
13:43 26.06.2021Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменcкой области
13:26 26.06.2021В Тюмени определили победителя конкурса "Инженерная формула" АрМИ-2021