Под Тюменью стартовал финал конкурса АрМИ-2021 "Инженерная формула"

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Тюмень принимает всероссийские армейские игры на полигоне ТВВИКУ "Андреевский". Финал конкурса "Инженерная формула" стартовал 26 июня.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в заездах участвуют тяжелые гусеничные машины: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель).

Экипажам команд Центрального, Западного и Южного военных округов, а также инженерной бригады центрального подчинения предстоит преодолеть 26 препятствий на максимальной скорости. Самые сложные - ров, колейный мост, брод и проход через минное поле. Длина трассы - 2 тыс. 200 м.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, финальные состязания проходят без зрителей.

Напомним, что 26 и 27 июня команды борются в финалах по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут". Команда, занявшая первое место, представит Россию на международном конкурсе, который также состоится в Тюмени.