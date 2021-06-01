Владимир Якушев: проекты под комплексное развитие территорий есть во всех регионах УФО

| Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе | Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Еще один регион УФО, Челябинская область, завершил формирование нормативной базы под комплексное развитие территорий. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе Президента в округе сообщил Владимир Якушев.

Ранее пакеты документов приняли Курганская область, ХМАО - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Свердловской и Челябинской областях работа продолжается.

"Проекты под комплексное развитие территорий есть во всех регионах Уральского федерального округа. Предварительно мы видим шестнадцать площадок, общий объем у нас один миллион триста пятьдесят девять тысяч квадратных метров. Планируем, что ряд проектов начнется уже в этом году. Все, что мы должны оформить юридически, должно быть оформлено в ближайшее время", - заявил полпред.

Также в ходе заседания было подписано первое в стране соглашение о предоставлении средств из "Фонда содействия реформированию ЖКХ" на замену лифтов в многоквартирных домах. Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава госкорпорации Константин Цицин. Регион получит от Фонда 42 млн рублей.

Следующее заседание будет посвящено социальной сфере, в частности, вопросам здравоохранения.