Владимир Якушев: проекты под комплексное развитие территорий есть во всех регионах УФО
Еще один регион УФО, Челябинская область, завершил формирование нормативной базы под комплексное развитие территорий. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе Президента в округе сообщил Владимир Якушев.
Ранее пакеты документов приняли Курганская область, ХМАО - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Свердловской и Челябинской областях работа продолжается.
"Проекты под комплексное развитие территорий есть во всех регионах Уральского федерального округа. Предварительно мы видим шестнадцать площадок, общий объем у нас один миллион триста пятьдесят девять тысяч квадратных метров. Планируем, что ряд проектов начнется уже в этом году. Все, что мы должны оформить юридически, должно быть оформлено в ближайшее время", - заявил полпред.
Также в ходе заседания было подписано первое в стране соглашение о предоставлении средств из "Фонда содействия реформированию ЖКХ" на замену лифтов в многоквартирных домах. Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава госкорпорации Константин Цицин. Регион получит от Фонда 42 млн рублей.
Следующее заседание будет посвящено социальной сфере, в частности, вопросам здравоохранения.