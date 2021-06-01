Тоболяки прошли по интерактивному маршруту в День города

| Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Более 200 человек прошли через маршрут "Важные годы" в День города в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском мультицентре "Моя территория", маршрут является частью проекта "Вездеход", который запускает маршруты в Ишиме, Тюмени и Тобольске.

Маршрут состоял из четырех станций: "Рискуй", "Насыщай жизнь эмоциями", "Строй коммуникации" и "Ставь цели". На каждой точке для участники проходили развлекательные активности и интерактивы. Первые 50 человек, прошедшие весь маршрут, получили призы от мультицентра "Моя территория": мотивационный плакат, книги и медали, как символ достижения цели.

Также в этот день на площадке мультицентра открылись две выставки: выставка стрит-арта "Контекст", выставка тобольской художницы Елены Шишкиной "Темные сказки". Возле мультицентра после маршрута можно было послушать музыку, выпить освежающие лимонады, отдохнуть, пообщаться с друзьями.

Важной точкой дня было арт-исследование, которое было запущено в рамках проекта "Вектор улиц". Это большая карта города, на которой участники и гости мультицентра отмечали свои траектории своих пеших прогулок по городу. Основная гипотеза подтвердилась, люди чаще гуляют от ТРЦ "Жемчужина Сибири" до кремля и обратно. В этом году сотрудники мультицентра создадут новые стрит-арт локации в городе и предложат жителям новые маршруты по городу.

Евгений Новоселов