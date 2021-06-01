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В финале "Безопасного маршрута" АрМИ-2021 сойдутся четыре команды инженерных войск

Общество, 11:11 27 июня 2021

Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Финал всеармейского конкурса "Безопасный маршрут" стартовал под Тюменью на полигоне Андреевский. За победу сразятся четыре команды: Южного военного округа (ЮВО), Северного флота (СФ), первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

Военные инженеры на скорость выполнят учебно-боевые задачи по разминированию и преодолению брода, по поиску и разминированию мин, по установке тяжелого механизированного моста через 40-метровый ров. Они преодолеют специально оборудованные штурмовые полосы, такие, как высадка из макета вертолета на высоте 8 метров, висячий мост, канатная стенка, макет фасада здания. Кроме того, участники соревнований должны выполнить метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток МПЛ-50 и преодолеть значительный участок ползком под колючей проволокой.

Команда, занявшая первое место, будет представлять Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени. Соревнования проходят без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Трансляцию ведет телеканал "Тюменское время".

Дарья Казакова

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# АрМИ , Безопасный маршрут , Минобороны , озеро Андреевское , ТВВИКУ

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