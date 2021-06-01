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Команда Южного военного округа стала победителем конкурса АрМИ-2021 "Безопасный маршрут"

Общество, 12:01 27 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двукратные чемпионы международного этапа "АрМИ", команда 11-ой отдельной инженерной бригады Южного военного округа стала победителем всеармейского конкурса "Безопасный маршрут", который проходит на полигоне Андреевском под Тюменью 27 июня. Они буквально вырвали победу у ТВВИКУ на последних минутах прохождения трассы.

На втором месте разместилась команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, на третьем - команда 63-го отдельного морского инженерного полка Северного флота. Команду первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения из Мурома наградили подарками за волю к победе.

Напомним, в конкурсе "Безопасный маршрут" задействованы тяжелые механизированные мосты ТММ, путепрокладчики БАТ, инженерные машины разграждения ИМР. Военные инженеры на скорость выполняли учебно-боевые задачи по разминированию и преодолению брода, по поиску и разминированию мин, по установке тяжелого механизированного моста через 40-метровый ров. Они преодолевали специально оборудованные штурмовые полосы, такие, как высадка из макета вертолета на высоте 8 метров, висячий мост, канатная стенка, макет фасада здания. Кроме того, они выполняли метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток МПЛ-50 и преодолевали значительный участок ползком под колючей проволокой.

Команда Южного военного округа Команда ТВВИКУ Команда Северного флота ﻿

Дарья Казакова

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# АрМИ , озеро Андреевское , ТВВИКУ

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