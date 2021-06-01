Об event-менеджменте рассказали тюменцам в День молодежи

| Фото: мультицентр "Моя территория" в ВК | Фото: мультицентр "Моя территория" в ВК

Площадку "Территория успеха" запустили в День молодежи в мультицентре "Моя территория" 27 июня. Ее открыл ведущий городских мероприятий, руководитель event-агентства Эдуард Гонгадзе. В рамках кейс-разбора "От идеи к бизнесу" спикер рассказал об истории успеха своего дела и эффективном использовании временных ресурсов, а также поделился секретами профессии, пишет "Тюменская область сегодня".

Отвечая на вопрос, на чем следует экономить в event-менеджменте, эксперт отметил отличительную особенность его бизнеса – для работы требуется только ноутбук.

"Экономить можно на себе, на команде, на Интернете, на мебели. Не покупайте реквизит, не совершайте моих ошибок – берите в аренду, не копите барахло. Экономьте и на аренде помещений. Мой первый офис был в кладовке в квартире у мамы. Я переделал эти 13 квадратов под рабочее пространство, поставил два стола. В любом случае, если ты собираешь команду – встретиться вы можете где угодно. К тому же, сейчас всюду распространяются коворкинг-зоны", – подчеркнул спикер.

Чтобы преодолеть кризис идей, он посоветовал поменять сферу интересов.

"Когда ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает – иди учиться. Я так и сделал, пошел на режиссуру, очень хотел попасть к Марине Жабровец. Важно ходить на концерты и в театры тогда, когда живы твои кумиры. Мы все взрослеем – они стареют. Другой вариант – нужно сменить круг общения. Если хочешь попасть в какую-то тусовку, иди именно туда. Сначала тебя будут воспринимать несерьезно, но потом ты вольешься в русло", - уверен Гонгадзе.

Помимо этой площадки, в "Моей территории" сегодня работают "Мастерская вдохновения", больше посвященная финансовой составляющей бизнеса, и мини-кинотеатр, где до 20 часов зрителям будут показывать короткометражные фильмы о молодости от международного кинофестиваля "Ноль Плюс" и регионального центра "Медиаполис".