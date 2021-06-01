Портреты по голосу рисуют тюменские художницы в "Конторе пароходства"

| Фото: Контора пароходства ВКонтакте | Фото: Контора пароходства ВКонтакте

Портреты по голосу создают на веранде "Конторы пароходства" в День молодежи. Тюменцы могут присоединиться к акции и получить уникальный рисунок до 20 часов, сообщает "Мегатюмень".

Представитель мультицентра Анастасия Зыкова пояснила, что у команды "Конторы" возникла идея сделать такую интерактивную площадку, на которой художники будут рисовать портреты, опираясь на разговоры с пришедшими. "У художниц Дарьи Михальцовой и Светланы Бабичевой подготовлены вопросы к людям, и во время диалога они опираются на свои собственные ощущения от голоса, на особенности речи и реплики. Они могут задать человеку тот вопрос, который посчитают нужным", - рассказала она.

Светлана Бабичева отметила, что подобный опыт в ее практике - первый.

"Я обычно рисую скетчи, но в этот раз решила делать милые шаржи. Как правило, на это уходит 10-15 минут. Опять же, многое зависит от человека: иногда хочется подольше послушать и понаблюдать, чтобы подробнее прорисовать. Сегодня в своих работах использую акварель и пастель, для детализации", - сообщила она.