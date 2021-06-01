Выставка криптоарта и спектакль-свидание ко Дню молодежи проходят в тюменском "Космосе"

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Посетить выставку криптоарта и побывать на спектакле-свидании могут гости театрального центра "Космос" в День молодежи 27 июня.

Как пишет "Вслух", на входе в здание под музыку из сериала "Ранетки" все желающие берут стикер и наклеивают его на одну из дверей: "классная работа", "крепкие отношения с близкими" или "достижение собственных целей". Организатор мероприятия Аэлита Садретдинова так поясняет смысл данного перформанса: "Молодость — время выбирать. Каждый молодой человек рано или поздно встает перед выбором, поэтому мы решили использовать эту идею. Быть может, это еще раз заставит людей задуматься о своих приоритетах".

Внутри "Космоса" можно ознакомиться с выставкой криптоарта тюменского 3D-художника Дениса Нигматуллина. Ранее он сотрудничал с DJ Khaled, Apashe, Reebok и Nike. Также в театральном центре сегодня впервые проходит спектакль-свидание "Я смотрю на тебя". На спектакль можно было прийти со своей парой, а можно попытать удачу и согласиться на свидание с незнакомцем.