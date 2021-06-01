В Тюмени на очистные сооружения приплыла маска сварщика

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Маска сварщика приплыла с потоками сточных вод на очистные сооружения насосных станций компании "Росводоканал Тюмень".

Ежедневно на канализационных станциях устраняют около 15 засоров. Ранее из коллекторов доставали самовар, лосиные рога, двухметровое бревно, ласту и другие предметы. Больше всего мешают работе оборудования, перекачивающего стоки, синтетические салфетки, тряпки и жир, которые в огромном количестве тюменцы смывают в систему водоотведения.

"Волокнистый мусор спутывается в огромные клубки, склеивается жиром и наматывается на рабочие колеса насосных агрегатов. Профилактическую чистку оборудования мы проводим ежедневно, но дополнительно наши бригады выезжают на внеплановые работы. Действуем оперативно, ведь если в короткие сроки не устранить засор, стоки могут затопить станцию", - рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Константин Бушуев.

Страдают от мусора, который тюменцы смывают в канализацию, и сети водоотведения. С начала года специалистами предприятия устранено 2 тыс. 700 засоров. Синтетические отходы, мусор, остатки строительных смесей и наполнители туалета для животных образуют в трубах плотные заторы, которые можно пробить только мощными каналопромывочными машинами. Восемь единиц современной техники работают круглосуточно, сообщает "Росводоканал Тюмень".