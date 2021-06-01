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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названы заболевания, при которых нельзя ставить "Спутник V"

Общество, 13:12 28 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

При острых крапивнице и конъюнктивите, равно как при остром состоянии любого другого заболевания, которое является противопоказанием, нельзя ставить прививку "Спутником V", рассказал "РИА Новости" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, "Спутником V" можно прививаться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии.

"Кардиобольных с патологией надо вакцинировать в первую очередь, потому что, если они заразятся, они в первой группе риска. Диабетики, кардиобольные — их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", — заявил он.

Бронхиальная астма и гепатит С не основание для отвода от вакцинации. "Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь образования антител, не будет", — подчеркнул Гинцбург.

В Тюменской области записаться на прививку от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122, а также поставить прививку в пунктах вакцинации.

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# Александр Гинцбург , вакцинация

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