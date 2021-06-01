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В Тюмени в Ямальском-2 завершилось строительство поликлиники

Общество, 14:07 28 июня 2021

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство поликлиники завершилось в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени. В ближайшее время учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, начнут укомплектовывать оборудованием, сообщает Главное управление строительства региона.

Разрешение на ввод в эксплуатацию здания общей площадью более 14 тыс. кв. м было получено в конце июня. Новое учреждение будет аналогично уже работающей поликлинике № 5 на Московском тракте. В нем предусмотрено функциональное деление на детское и взрослое отделения, станция скорой медицинской помощи, женская консультация, а также вспомогательные, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Лечебно-диагностические отделения включают в себя отделение томографии, рентгенодиагностики, узких специалистов, терапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Возведение поликлиники началось весной 2019 года. Однако сроки строительства были продлены из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, которая повлияла на поставку материалов и оборудования.

Также в Тюмени продолжается реконструкция поликлиники на улице Пермякова. Еще два объекта здравоохранения находятся в стадии проектирования. Это Многопрофильный клинический медицинский центр Тюмень – третья очередь областного онкологического диспансера, а также приемно-диагностический корпус областной больницы № 2 по ул. Мельникайте, 75.

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# Главное управление строительства Тюменской области , поликлиника , строительство

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