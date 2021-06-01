51 пассажира одновременно смогут поднять лифты нового железнодорожного перехода в Тюмени

| Фото: Тюменский региона СвЖД | Фото: Тюменский региона СвЖД

Строители приступили к обустройству фасада и монтажу оконных и дверных блоков в новом теплом надземном переходе на железнодорожном вокзале в Тюмени, который достроят до конца 2021 года. Его особенностью станут три лифта, теплый пол и инфракрасные лампы.

Об этом корреспонденту информационного агентства сообщила пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина.

"В работе - монтаж лестничных маршей и площадок, устройство системы освещения пешеходного моста. Новый переход улучшит качество обслуживания пассажиров. Путешественники смогут прямо из здания вокзала в комфортных условиях пройти по крытому переходу к своему поезду", - рассказала она.

Переход будет оборудован тремя лифтами, добавила специалист, по одному на платформу. Грузоподъемность каждого – 1 тыс. 275 кг, вместимость – до 17 человек. Ими смогут пользоваться все пассажиры, в том числе маломобильные.

По информации ведомства, внешний облик объекта будет гармонировать с архитектурным стилем вокзального комплекса. После завершения строительства сходы на платформу со старого моста будут демонтированы.

Напомним, строительство современного надземного перехода на железнодорожном вокзале Тюмени выполняется по инвестиционной программе ОАО "РЖД".

Инна Кондрашкина