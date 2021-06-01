Конкурс "АвторFest" соберет талантливых тюменцев разных возрастов

| Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Участие в первом городском конкурсе народных талантов "АвторFest" могут принять творческие тюменцы. Состязание приурочено к 435-летию со дня основания Тюмени, сообщает департамент культуры администрации города.

На конкурс зовут музыкантов, композиторов, видеомейкеров, поэтов и писателей. Состязание состоится в младшей (7–12 лет), средней (13–17 лет) и старшей (от 18 лет) возрастных группах.

Победители конкурса получат возможность выступить на одной из площадок в День города, 31 июля (при условии снятия ограничительных мер, связанных с COVID-19). Лучшие работы покажут на экране одной из городских площадок, на официальном сайте праздника dengoroda72.ru, на официальном сайте и на страницах центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте, Instagram, YouTube.

Кроме того, победители получат сертификат на съемки видеоклипа на песню, стихи, прозу либо сертификат на создание профессиональной фонограммы песни, музыкального произведения и призы от партнеров состязания.

Подать заявку на участие можно до 15 июля, пройдя по ссылке. Положение о проекте, информация о порядке проведения конкурса, подробное описание номинаций, состав жюри и другие подробности размещены здесь.