В Тюмени выявили самых опытных служебных собак

| Фото: центр "Аванпост" (архив) | Фото: центр "Аванпост" (архив)

23 собаковода со своими питомцами стали участниками чемпионата Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: служебному троеборью IGP, включающему следовую работу, послушание и защиту; общему курсу дрессировки; защитно-караульной службе; двоеборью (общий курс дрессировки и защитно-караульная служба).

В служебном троеборье соревнования прошли в двух классах IGP-1 и IGP-3. Как пояснил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Александр Кротов, IGP-3 считается самым сложным классом, так как задания здесь гораздо сложнее, чем в первых двух. Первое место в нем заняла малинуа Грэм. В IGP-1 лучшей стала немецкая овчарка Тор. В защитно-караульной службе и двоеборье победила малинуа Искра, а в общем курсе дрессировки - вельштерьер Вольф.