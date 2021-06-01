Учитель химии из Тюмени стал призером межрегионального конкурса

| Фото: департамент образования Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент образования Тюменской области ВКонтакте

Учитель химии тюменской средней школы № 26 Андрей Мошков стал лауреатом межрегионального конкурса профессионального мастерства "ScienceLOCK" в номинации "Учителя биологии и химии". Конкурс прошел в Ульяновской области, сообщает департамент образования региона.

Учителя биологии, химии и математики участвовали в трех этапах: эссе с описанием общей концепции преподавания, разработка технологической карты урока на одну из фундаментальных тем "Энергия", "Время" и "Нанотехнологии", а также решение кейса по профильному предмету или общепедагогическому профилю.

По результатам отбора в первый этап прошли 18 учителей из Ульяновской, Саратовской, Тюменской, Томской, Мурманской областей, Республики Мордовии и Санкт-Петербурга.

"Финальное испытание "ScienceLOCK" вызвало большое количество эмоций. С одной стороны, было волнительно ожидать своей очереди в сессионном зале перед решением кейса, а с другой – участие в конкурсе подарило приятное общение с коллегами, которые еще совсем недавно вступили в профессию и могут разделить с тобой переживания, тревоги по поводу неудач. Надеюсь, что сообщество молодых педагогов получит толчок в своем развитии и выйдет на новый качественный уровень", – сказал тюменец Андрей Мошков.