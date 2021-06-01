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В летнюю школу SAS приняли подростков из 19 городов

Общество, 12:45 29 июня 2021

Школа перспективных исследований ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований ВКонтакте

Летняя Школа перспективных исследований (SAS) "Беспредельное будущее и границы человеческого" открылась 28 июня. Ее участниками стали девяти- и десятиклассники из 19 городов России, сообщает учреждение.

Тема летней школы — лаборатория монстров. Старшеклассники познакомятся с образовательной моделью SAS, посетят семинары профессоров, панельные дискуссии, а также концептуализируют монструозность и создадут новых себя.

Результатом работы школьников станет финальный проект о монструозности как чего-то выходящего за рамки нормального и конвенционального. За оригинальность и продуктивную работу в команде лучшие участники получат 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

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# Школа перспективных исследований

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