В Тюменской области выпускники получили высшие баллы ЕГЭ по семи предметам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

38 выпускников Тюменской области показали высшие результаты на ЕГЭ-2021. Семеро набрали по 100 баллов по математике, двое по истории, четверо по литературе, пятеро по географии, трое по химии, четверо по физике, 13 по русскому языку, сообщает региональный департамент образования и науки.

По словам классного руководителя, учителя математики школы № 7 Тюмени Татьяны Прилуцкой, Никита Лаврунов — настоящее дарование. На экзамене по физике юноша набрал 100 баллов, по русскому языку — 98 баллов, по математике — 90. Никита в составе команды одноклассников занял третье место в деловой научной игре "Физик в нефтегазовом регионе" физико-технического института Тюменского госуниверситета. Юноша планирует поступать в Санкт-Петербургский горный университет.

В регионе есть первая выпускница, получившая максимальный балл по двум предметам — русскому языку и географии.

Скоро станут известны итоги ЕГЭ по биологии, иностранным языкам.