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В Тюмени готовят брендированные сэндвичи "15/86"

Общество, 18:11 29 июня 2021

скриншот с видео со страницы Visit Tyumen в Instagram | Фото: скриншот с видео со страницы Visit Tyumen в Instagram

Сэндвич, посвященный Тюмени, появился в ресторане быстрого обслуживания Subway в областной столице. На каждый ставят штамп с датой основания города и изображением черного соболя.

О новинке рассказали представители бренда Visit Tyumen на своей странице в Instagram. Они отметили, что такой сэндвич есть только в Тюмени.

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Брендированный перекус был создан совместно с ассоциацией "Гильдия шеф-поваров Тюмени". "Главная изюминка этого саба – термопечать. Он называется "15/86", идет со свининой и двумя соусами на выбор – тонато и тартар", – рассказали представители Visit Tyumen в своем обзоре в сторис.

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Приобрести такой сэндвич можно только по адресу: ул. Республики, 8а.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , питание , туризм

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