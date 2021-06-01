В Тюмени готовят брендированные сэндвичи "15/86"
Сэндвич, посвященный Тюмени, появился в ресторане быстрого обслуживания Subway в областной столице. На каждый ставят штамп с датой основания города и изображением черного соболя.
О новинке рассказали представители бренда Visit Tyumen на своей странице в Instagram. Они отметили, что такой сэндвич есть только в Тюмени.
Брендированный перекус был создан совместно с ассоциацией "Гильдия шеф-поваров Тюмени". "Главная изюминка этого саба – термопечать. Он называется "15/86", идет со свининой и двумя соусами на выбор – тонато и тартар", – рассказали представители Visit Tyumen в своем обзоре в сторис.
Приобрести такой сэндвич можно только по адресу: ул. Республики, 8а.
Инна Пахомова