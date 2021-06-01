Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" покажут в виртуальных концертных залах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт фестиваля "Лето в Тобольском кремле", который состоится 3 июля в концертном зале им. Ю. А. Гуляева Тюменской филармонии, будут транслировать во Дворце наместника в Тобольске.

Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор Тюменского концертно-театрального отделения Надежда Казначеева.

"Для жителей и гостей Тобольска будет организована прямая трансляция гала-концерта. Кроме того, в Тобольске, а также в других муниципальных образованиях Тюменской области, будут работать 28 виртуальных концертных залов. Таким образом, жителям муниципалитетов будет представлена возможность посмотреть концерт с участием Ильдара Абдразакова и звездных оперных исполнителей", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, решение о переносе места проведения гала-концерта было принято в соответствии с постановлением правительства, направленным на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам директора Тюменской филармонии Александра Березина, при организации и проведении фестиваля будут приняты все необходимые меры безопасности.

Чтобы избежать большого скопления людей, вход в Тюменскую филармонию будет открыт за полтора часа до начала концерта, а вход в зрительный зал – за полчаса. Кроме того, концерт продолжительностью 1 час 40 минут пройдет в одно отделение без антракта, чтобы избежать столпотворения.

"В фойе первого этажа, а также в уборных комнатах установлены дезинфекторы для рук. Мы просим зрителей с пониманием относиться к требованиям и помнить о необходимости надевать маску. В филармонии используются бактерицидные излучатели, каждые три часа проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Также проводится термометрия наших сотрудников и зрителей. Важным остается и требование социальной дистанции. В зале, рассчитанном на 1 тысячу 200 мест, разместятся 800 зрителей", - уточнил Березин.

Аналогичные меры будут приняты при показе мюзиклов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии во Дворце культуры "Нефтяник". 2 июля зрители увидят постановку "Екатерина Великая", а 3 июля – "Скрипач на крыше".

В Тюменской филармонии концерты пройдут 1 и 3 июля. Откроет фестиваль 1 июля концерт молодых оперных талантов Фонда Ильдара Абдразакова. Кирилл Белов, Ульяна Бирюкова, Ирина Котова и Рауф Тимергазин исполнят шедевры мировой оперной музыки.

3 июля на гала-концерте выступят заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, заслуженная артистка РФ Вероника Джиоева, лауреаты международных конкурсов Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, а также лучшие участники образовательной программы Фонда Ильдара Абдразакова.

Подробная программа фестиваля "Лето в Тобольском кремле" опубликована на официальном сайте Тюменской филармонии.

Любовь Голышева