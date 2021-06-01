Гала-концерт звезд мировой оперы перенесен из Тобольска в Тюменскую филармонию

| Фото: правительства Тюменской области | Фото: правительства Тюменской области

В концертном зале им. Ю. А. Гуляева Тюменской филармонии вместо Тобольского кремля пройдет гала-концерт звезд мировой оперы и молодых талантов 3 июля. Решение принято во исполнение решения оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Концерт начнется в 18 часов. В нем примут участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, а также лучшие участники образовательной программы четвертого фестиваля Ильдара Абдразакова: Ирина Котова, Ульяна Бирюкова и Рауф Тимергазин.

1 июля в 19 часов в Тюменской филармонии, как и планировалось ранее, состоится выступление молодых оперных талантов Фонда Ильдара Абдразакова. На сцену выйдут Ирина Котова, Ульяна Бирюкова, Кирилл Белов и Рауф Тимергазин. Этот вечер откроет фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

На концертах прозвучат арии из опер, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Выступления мастеров вокального искусства пройдут в сопровождении Тюменского филармонического оркестра. Дирижер – Владимир Добровольский.

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Ранее купленные билеты действительны.

Тем, кто не сможет посетить концерт, для возврата электронных билетов необходимо скачать, распечатать и заполнить бланк заявления на возврат, затем отправить скан или фото заполненного заявления на почтовый адрес: kassa@kto72.ru.

Для возврата билета, купленного в кассе или у распространителей, необходимо обратиться в Тюменскую филармонию (ул. Челюскинцев, 45). Режим работы кассы с 10 до 20 часов без перерыва и выходных.

В Тобольске следует обратиться в Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова (4 микрорайон, 66). Режим работы кассы с 10 до 18 часов, перерыв с 14 до 16 часов.

Тюменское концертно-театральное объединение напоминает, что концерты пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.