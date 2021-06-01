Более 36 тысяч студентов со всего Урала участвуют во всероссийском конкурсе "Твой ход"

Архивное фото | Фото: ТюмГУ ВКонтакте Архивное фото | Фото: ТюмГУ ВКонтакте

Более 36 тыс. студентов УФО стали участниками первого Всероссийского конкурса "Твой ход" нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Несмотря на то, что это дебютный год для конкурса, он уже стал одним из самых масштабных проектов организации.

Как сообщают в полпредстве президента РФ в Уральском федеральном округе, регистрация участников проходила на сайте твойход.онлайн в течение двух месяцев. За это время к проекту присоединились 568 тыс. студентов более чем из тысячи вузов России.

"Механикой конкурса предусмотрено, что к нему можно подключиться в любой момент. Да, ты не сможешь стать полуфиналистом и финалистом, но у тебя появится возможность завести новые знакомства, присоединиться к тематическим спринтам, поработать в команде, поучаствовать в онлайн и офлайн мероприятиях. В самое ближайшее время Росмолодежь, президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Ростуризмом запускают специальную программу путешествий по России. В туры выходного дня и недельные экспедиции на уникальных условиях смогут отправиться и участники "Твоего хода", – сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

До середины июня, на первом этапе, участники смотрели уроки образовательного модуля, проходили тесты и определялись с направлением на конкурсе.

Сейчас стартовал второй этап. До 10 августа участникам предстоит выбрать направление, определиться с личным или командным форматом работы, пройти образовательный модуль "Акселерация решений" и решать кейсы. 10 тыс. человек выйдут в полуфинал, но в мероприятиях экосистемы "Твой ход" продолжат участвовать все студенты.

"Мне нравится основной посыл кейсов конкурса "Твой ход". От нас не ждут неожиданных и сильных решений. Организаторы и партнеры проекта ищут новые парадигмы, свежие контексты и хотят работать с молодежью над задачами сообща", – отметила екатеринбурженка, студентка Российского государственного профессионально-педагогического университета Анна Радунцева.

Имена победителей станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере одного миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты также отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки или даже предложения о трудоустройстве в ведущие компании страны.

Конкурс проводится для развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи. Инициативу поддержал президент России.