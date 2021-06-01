В тюменской "Жемчужине Сибири" установят памятник Михаилу Либерману

| Фото: Олимпийский совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Олимпийский совет Тюменской области во ВКонтакте

Памятник родоначальнику тюменского биатлона появится на базе областного центра зимних видов "Жемчужина Сибири" 6 июля, сообщает Олимпийский совет региона.

Михаил Либерман останется в истории тюменского спорта как один из идейных вдохновителей тюменского биатлона, посвятивший всю свою жизнь развитию физической культуры и спорта. Благодаря его опыту и многолетнему труду в историю вошли имена Луизы Носковой, Галины Куклевой, Альбины Ахатовой, Ольги Мельник, Павла Вавилова.

Активное участие в возведении монумента приняли РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", ветераны спорта, спортивное сообщество региона и жители.