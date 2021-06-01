Частные дома, сарай и автомобиль горели в Тюменской области в минувшие сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Шесть пожаров произошло в Тюменской области 29 июня. Два из них - в областной столице.

Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования стало причиной утреннего пожара в с. Упорово. Там загорелся частный дом размерами 10 на 10 квадратных метров.

Эта же причина, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, привела к пожару в с. Буньково Упоровского района. В 15 часов произошел пожар в трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Огнеборцы потушили пламя.

В дер. Мазурова в Ярковском районе вспыхнул частный дом. Пламя повредило стены, кровлю, имущество на площади 25 квадратных метров. Пожарным приходилось заправляться на естественном водоисточнике на расстоянии 450 метров. Горение ликвидировали за 40 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается.

В Тюмени в 19 часов на ул. Червишевсикий тракт горел автомобиль Lada Kalina. Пламя было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС. Выяснилось, что к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

В 2 часа 9 минут по ул. Кондинской в Тюмени горели хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Здесь причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В Ишиме в 2 часа 14 минут из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнули мусорные контейнеры.

Инна Пахомова