Тюменцы обучатся копирайтингу не по правилам

| Фото: форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте | Фото: форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте

Вебинар "Копирайтинг не по правилам" для жителей региона пройдет онлайн 1 июля, начало в 14 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Его проведет Марсель Македонский - маркетолог, копирайтер, блогер с аудиторией более 300 тыс. читателей на Яндекс.дзен.

"На первом шаге следует научиться писать грамотно. На втором - изучить азы копирайтинга. На третьем - нарушить изученное на первых двух. Об этом мы более подробно и поговорим на вебинаре", - сообщают организаторы.

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