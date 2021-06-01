  • 30 июня 202130.06.2021среда
  • USD72,3723
    EUR86,2026
  • В Тюмени 30..32 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы обучатся копирайтингу не по правилам

Общество, 15:30 30 июня 2021

форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте | Фото: форум тюменской молодежи "МОСТ-2019" во ВКонтакте

Вебинар "Копирайтинг не по правилам" для жителей региона пройдет онлайн 1 июля, начало в 14 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Его проведет Марсель Македонский - маркетолог, копирайтер, блогер с аудиторией более 300 тыс. читателей на Яндекс.дзен.

"На первом шаге следует научиться писать грамотно. На втором - изучить азы копирайтинга. На третьем - нарушить изученное на первых двух. Об этом мы более подробно и поговорим на вебинаре", - сообщают организаторы.

Регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# копирайтер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:15 30.06.2021Жара до 36 градусов продержится в Тюменской области до 4 июля
16:04 30.06.2021Тюменцы могут купить кофе и помочь приюту "Лучший друг"
15:53 30.06.2021В Тюмени более 60% сотрудников торгового центра "Магеллан" поставили прививки от COVID-19
15:41 30.06.2021В России утверждены временные рекомендации о вакцинации от COVID-19