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Почта России запустила досрочную подписную кампанию

Общество, 18:28 01 июля 2021

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2022 года запустила Почта России.

С 1 июля по 31 августа клиенты смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2022 года по текущим ценам, сообщает УФПС Тюменской области.

В акции участвуют более 1 тыс. 300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и др. Оформить подписку можно на сайте и в мобильном приложении Почты России, во всех отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

Также можно сделать благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся.

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# подписка , Почта России

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