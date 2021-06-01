Тюменские прокуроры приступили к проверке деклараций чиновников и депутатов

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Декларации о доходах государственных и муниципальных служащих, а также депутатов проверяет прокуратура Тюменской области. Тем, кто предоставил недостоверные сведения, грозит дисциплинарная ответственность: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия.

В 2020 году по представлениям прокуроров за нарушения при декларировании доходов к дисциплинарной ответственности привлечен 191 служащий, выявлено 534 нарушения, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области Николай Безруков.

"Обязанность по представлению представителю нанимателя (работодателю) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возложена на государственных и муниципальных служащих, депутатов (за исключением сельских), руководителей государственных и муниципальных учреждений. Декларацию они представляют на себя и членов семьи", - уточнил он.

Прокуроры устанавливают должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, изучают личные дела, должностные регламенты, а также материалы заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, направляют запросы в ГИБДД, Ростехнадзор, Россреестр, Пенсионный фонд, налоговые органы.

"Полученная информация изучается и анализируется. Выявляем факты отсутствия сведений о наличии в собственности движимого или недвижимого имущества, а также доходов от сдачи его в аренду. Кроме того, не всегда указываются доходы, полученные помимо основного места работы. Отмечу, что проверки достоверности сведений о доходах прокуроры проводят на системной основе. Это хорошая профилактическая мера. Число выявляемых нарушений ежегодно снижается", - уверен Николай Безруков.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений при сдаче декларации прописана в федеральном законе "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Госслужащий может получить взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия.

"В прошлом году по представлениям прокуроров за нарушения при декларировании доходов к дисциплинарной ответственности привлечен 191 служащий, выявлено 534 нарушения. Работа по противодействию коррупции продолжается", - подытожил Безруков.