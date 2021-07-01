Представители молодежных субкультур соберутся в Заводоуковске

| Фото: Фестиваль молодёжных субкультур «Энергия улиц» во Вконтакте | Фото: Фестиваль молодёжных субкультур «Энергия улиц» во Вконтакте

Фестиваль молодежных субкультур "Энергия улиц" пройдет на территории туристической базы "Березовка" под Заводоуковском 3 июля, сообщает региональный департамент по спорту.

Откроет фестиваль работа тематических площадок фейс-арт, мехенди, граффити, краски холли, развлекательные квесты. В 17 часов стартует творческий конкурс среди молодых людей по четырем направлениям: рок, рэп-исполнение, к-pop cover dance, диджеи.

"Фестиваль проводится с 2012 года и уже традиционно собирает самобытные таланты не только нашего округа, но и соседних городов и районов. В этом году мы ввели возрастные границы, чтобы ограничить количество участников из-за существующей эпидемиологической обстановки. В этом году заявлено 17 коллективов и исполнителей из Заводоуковска, Ялуторовска и Тюмени", - рассказала организатор Ольга Фишер.

Во время подведения итогов фестиваля на сцене выступят приглашенные гости - шоу комедийной импровизации BreakFastBand.