  • 1 июля 20211.07.2021четверг
  • В Тюмени 34..36 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Представители молодежных субкультур соберутся в Заводоуковске

Общество, 10:23 01 июля 2021

Фестиваль молодёжных субкультур «Энергия улиц» во Вконтакте | Фото: Фестиваль молодёжных субкультур «Энергия улиц» во Вконтакте

Фестиваль молодежных субкультур "Энергия улиц" пройдет на территории туристической базы "Березовка" под Заводоуковском 3 июля, сообщает региональный департамент по спорту.

Откроет фестиваль работа тематических площадок фейс-арт, мехенди, граффити, краски холли, развлекательные квесты. В 17 часов стартует творческий конкурс среди молодых людей по четырем направлениям: рок, рэп-исполнение, к-pop cover dance, диджеи.

"Фестиваль проводится с 2012 года и уже традиционно собирает самобытные таланты не только нашего округа, но и соседних городов и районов. В этом году мы ввели возрастные границы, чтобы ограничить количество участников из-за существующей эпидемиологической обстановки. В этом году заявлено 17 коллективов и исполнителей из Заводоуковска, Ялуторовска и Тюмени", - рассказала организатор Ольга Фишер.

Во время подведения итогов фестиваля на сцене выступят приглашенные гости - шоу комедийной импровизации BreakFastBand.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковск , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:04 01.07.2021Жительница Тюменской области, пожаловавшаяся Путину на безработицу, временно трудоустроена
10:31 01.07.2021Тюменская общественная организация "Забота" получила от администрации города новое помещение
10:23 01.07.2021Представители молодежных субкультур соберутся в Заводоуковске
10:03 01.07.2021Квитанции по новым ценам за холодную воду тюменцы получат в начале августа