Тобольск по итогам 2020 года занял первое место в Тюменской области по объему привлеченных инвестиций

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тобольск занял первое место среди городских округов Тюменской области по объему инвестиций в основной капитал, без субъектов малого предпринимательства в 2020 г. Он составил 106 млрд рублей.

Итоги работы администрации Тобольска в 2020 году довел до депутатов города Максим Афанасьев.

В прошлом году в Тобольске реализовано 16 инвестиционных проектов, которые дали городу 299 рабочих мест, капитальные вложения в объеме 1 млрд 165 млн рублей. Об этом он написал в своем Instagram.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 527 млрд 738 млн рублей и составил 33% по Тюменской области.

"Мы не снизили темпов по строительству жилья, введя в эксплуатацию чуть больше 79 тысяч квадратных метров. В 2020 году получили социальные выплаты 37 молодых семей, детям сиротам предоставлено 70 жилых помещений специализированного жилищного фонда тюменской области. В рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области" в 2020 году расселено 140 аварийных многоквартирных дома и восемь домов блокированной застройки", - рассказал Афанасьев.

Анжела Лебедева