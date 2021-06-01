Ольга Кузнечевских: вакцина от COVID-19 - это панацея

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

О важности вакцинации от коронавируса и об обстановке в регионе с заболеваемостью поговорила с представителями бизнес-сообщества замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в режиме ВКС 30 июня. Модератором встречи выступила уполномоченная по правам предпринимателей в регионе Лариса Невидайло.

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что ситуация с COVID-19 вызывает серьезные опасения. В конце мая Тюменская область имела статистику около 50 случаев заболеваемости в сутки, в связи со стабилизацией сокращалось число ковидных коек, упор делался на постковидную реабилитацию и благодаря вакцинации наступление третьей волны не ожидалось. Однако за период с конца мая по сегодняшний день число новых заражений подскочило почти в три раза, и на 30 июня за сутки прирост составил 150 человек, девять жителей региона с подтвержденным диагнозом скончались.

"Мы когда-то очень боялись и сидели на локдауне, а тогда было по одному-два человека, погибшего от коронавируса, в неделю. Тогда это было чрезвычайной ситуацией, а сейчас не проходит ни одного дня без смертей от ковида", - напомнила замгубернатора.

Ольга Кузнечевских обратилась к бизнесменам с просьбой донести до своих молодых сотрудников важность вакцинации. На первое место по заболеваемости в субъекте вышла категория граждан от 20 до 49 лет, на втором остается старшее поколение, на третьем месте - дети. В реанимациях сейчас находятся даже дети 4-6 месяцев с двусторонней пневмонией, последствия болезни для их организмов непредсказуемы. В тяжелом состоянии в моногоспитали поступают ребята 19-27 лет, у которых не было хронических болезней, и среди летальных случаев есть эта категория жителей.

В связи с этим заместитель губернатора призвала не пренебрегать вакцинацией, не доверять сомнительным источникам информации и многочисленным фейкам от псевдоэкспертов. После прививки ниже риск развития осложнений и протекания болезни в тяжелой форме, как правило, в случае заражения вакцинированные люди проводят на больничном по ковиду 5-7 дней, лечатся амбулаторно и быстрее выздоравливают.

Однако не стоит забывать, что иммунитет формируется только после двух компонентов вакцины, если мы говорим о "Спутнике V", это примерно 1,5 месяца, поэтому после первого компонента нужно строго соблюдать меры предосторожности и беречь себя, так как организм, получивший нагрузку, в случае инфицирования с трудом будет бороться с вирусом.

"Не будем ставить вакцину - не выйдем из сложившейся ситуации, у нас нет другого варианта. Прививка - это панацея", - отметила Ольга Кузнечевских.

Дарья Казакова