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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 13:48 01 июля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 161 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. Четверо человек скончались, 147 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 928 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 597 человек, в Московской области - 2 тыс. 663, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 612.

В Свердловской области выявили 277 случаев, в Челябинской области - 185, в Ханты-Мансийском автономном округе - 129, на Ямале - 76, в Курганской области - 60.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 538 тыс. 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 тыс. 886 летальных исходов, выздоровел 5 млн 17 тыс. 321 человек.

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# коронавирус

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