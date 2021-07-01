Современный ЛОР-комбайн помогает тюменцам, перенесшим коронавирусную инфекцию

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Современный ЛОР-комбайн, появившийся в Центре амбулаторной оториноларингологии на базе МКДЦ в мае 2021 года, содержит все инструменты, необходимые для диагностики оториноларингологических заболеваний и проведения лечебных манипуляций.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, за шесть месяцев центр амбулаторной оториноларингологии посетили почти 1 тыс. 400 человек. Помимо консервативного лечения, в центре проводятся малоинвазивные операции.

По словам оториноларинголога Елены Ковалевой, к числу заболеваний, с которыми пациенты обращаются за консультацией наиболее часто, можно отнести хронический синусит и вазомоторный ринит.

Кроме того, ЛОР-врачи занимаются лечением последствий перенесенного COVID-19. При наличии показаний, с помощью специальных приборов врач выполняет эндоскопическое обследование гортани, уха или носовой полости пациента. Кроме того, новый ЛОР-комбайн оснащен приборами для проведения различных манипуляций, таких как промывание уха или удаление патологического содержимого из полостей.

Благодаря встроенной системе подогрева, все инструменты и жидкости, использующиеся при осмотре и манипуляциях, имеют комфортную для пациента температуру, и стресс, который он может испытывать во время процедур, сводится к минимуму.