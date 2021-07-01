Жительница Тюменской области, пожаловавшаяся Путину на безработицу, временно трудоустроена

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Жительница села Абатское из Тюменской области Светлана Штрахова, которая дозвонилась на прямую линию Владимира Путина с вопросом, когда в России будут рабочие места для всех, в настоящее время работает на временной ставке администратором в Абатском молодежном информационно-деловом центре.

Светлане Штраховой 51 год, до 2017 года она трудилась администратором гостиницы, потом предприятие ликвидировали и она встала на учет в центр занятости Абатского района.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в центре занятости района, Светлана Штрахова получала пособие по безработице и материальную помощь. "За это время Светлане Николаевне предлагали шесть вариантов возможного трудоустройства с учетом ее пожеланий и ограничений по состоянию здоровья. В 2020 году Светлана Николаевна по направлению центра занятости прошла профобучение и ее трудоустроили на временное рабочее место администратора в Абатском молодежном информационно-деловом центре", - рассказали в центре занятости.

В центре занятости отметили, что после завершения периода временного трудоустройства женщине обязательно предложат дополнительные варианты трудоустройства.