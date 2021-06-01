Компания СУЭНКО прокомментировала счета за отопление жителей Демьянки, пожаловавшихся Владимиру Путину

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Проблема с высокими коммунальными платежами в пос. Демьянка могла быть оперативно решена, если бы собственники жилья обратились напрямую в СУЭНКО, сообщили в компании.

"Мы признательны Тарлану Тагирову за обращение с сообщением о проблеме, но в данном случае проблема была решена сразу, как он обратился в нашу компанию — и до обращения нашего земляка на прямую линию президента. Дом, где живет Тарлан Тагиров, был введен в декабре 2020 года, жильцы заехали в марте. Счет на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу: так происходит всегда, когда управляющие компании не сертифицируют у поставщика общедомовые приборы учета", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в компании, в мае 2021 года жители дома обратились в СУЭНКО с замечаниями к начислениям. В это же время управляющая компания зарегистрировала приборы учета, и новые квитанции всем жителям нового дома (Пионерная, 4) составили с перерасчетом за прошлые месяцы.

"У Тарлана Тагирова итоговый счет за отопление за 4 месяца составил 27,1 тыс. рублей, по 6,7 тыс. рублей за месяц. Информация об актуальных начислениях в режиме реального времени была доступна всем жильцам в личном кабинете ТРИЦ, а бумажные квитанции с перерасчетом должны поступить в ближайшие дни. Мы признательны Тарлану Тагирову за его обращение, и призываем всех пользоваться электронным "Личным кабинетом", где информация обновляется в онлайн-режиме", - заявили в СУЭНКО.

Напомним, во время прямого эфира жители пос. Демьянка Уватского района сообщили главе государства о доплате за переселение из ветхого жилья и о коммунальных платежах: 40-70 тыс. рублей.