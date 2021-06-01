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Полпред в УФО намерен предметно разобраться в проблемах, на которые пожаловались Путину

Губернатор, 19:40 30 июня 2021

uralfo.gov.ru

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Все обращения жителей Уральского федерального округа, которые поступили на прямую линию с президентом России 30 июня, будут взяты на особый контроль, сообщил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Во время прямой линии с главой государства прозвучало пять вопросов от жителей округа.

Предприниматель из Сургута рассказал о сложностях с получением кредитов на развитие малого бизнеса. Жительница Краснотурьинска пожаловалась на проблемы с газификацией. Вопрос из Челябинска касался развития транспортной инфраструктуры, в частности, строительства в областном центре метро. Два обращения прозвучало из Тюменской области. 51-летняя жительница села Абатское пожаловалась, что не может найти работу, а житель поселка Демьянка рассказал о проблемах с тарифами на коммунальные услуги.

"Во время общения президента с жителями России обсуждались самые разные вопросы и проблемы, те, что волнуют людей. Наши земляки, чьи вопросы прозвучали в эфире, подняли очень важные темы, которые требуют особого внимания. Эти ситуации мы возьмем на особый контроль. В ближайшее время к нам поступят и другие обращения жителей округа. Мы предметно разберемся в каждой проблеме", - подчеркнул Владимир Якушев.

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